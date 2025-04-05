Imperialis Orchestra представят программу лучших произведений итальянского композитора Ludovico Einaudi в симфоническом звучании и в невероятной атмосфере в самом сердце Москвы. В программе концерта: Una mattina / Fly / Experience / Primavera / Nuvole bianche / Nightbook / Burning / The path of the fossils / Devenire / Petricor / Walk / Life / Run / Flora / Swordfish. Концерт пройдёт в ДК «Фотофактура» — это уникальная локация с аутентичной атмосферой. ДК располагается в историческом здании 1913 года, построенном Иваном Дмитриевичем Сытиным. Сбор гостей: 16:20. Начало концерта: 17:00.