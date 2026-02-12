В программе «Людовико Эйнауди» для гостей Дома Simple Music прозвучат всемирно известные произведения выдающегося итальянского композитора. Людовико Эйнауди — один из самых знаменитых композиторов современности. Его произведения звучат в лучших залах мира. Творчество итальянского музыканта гармонично сочетает в себе нерушимые традиции классики, современное акустическое звучание, этнические мотивы, динамичность современной музыки и медитативность. Эйнауди видит себя в роли проводника в мир классической музыки для широкой аудитории. Большую узнаваемость Людовико принесла его музыка к фильмам. Во многом благодаря его жизнеутверждающим мелодиям французская комедия «The Intouchables» тронула сердца миллионов людей по всему миру. На концерте прозвучат как самые известные композиции автора, такие как Experience, Una Mattina, Fly, Primavera, так и более редкие. Среди них: Elements, Divenire, Petricor, Andare, Elegy for the Arctic, и другие. Все аранжировки написаны студией Simple Music и являются примером интерпретации и прочтения оригинальной музыки Эйнауди, сотворчества с ней.