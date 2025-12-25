Ты правда веришь в то, что сможешь полететь на этих крыльях? Офисный планктон и якудза по стечению обстоятельств вместе отправляются в далёкую китайскую деревушку в провинции Юньнань. Оба они ничего не знают о Китае и совершенно не разбираются в местных культурных обычаях, из-за чего героям в своём путешествии предстоит столкнуться с миллионом курьёзных ситуаций. Постепенно проникаясь местной атмосферой и жителями, герои переосмысляют жизнь и обретают для себя нечто новое. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.