День культуры бега — возможность приобщиться к беговому сообществу Москвы и узнать, как пробежать свои первые 10 километров. 12:00-14:00 Дискуссия «Всё о беге»: практические советы для тех, кто только погружается в беговую культуру. Начнёшь с дискуссии, участники которой затронут темы правильного питания, экипировки, расскажут о главных беговых событиях года и психологических аспектах для начинающих. Спикеры: — Константин Булычев, эксперт по беговым кроссовкам; — Марина Максимчук, тренер и менеджер проекта Wild Trail Academy, трейлраннер, победительница ультратрейла Rosa Wild Trail (180 км, 2024). — Юрий Сдобников, травматолог-ортопед, врач спортивной медицины и ЛФК, основатель клуба «Спортивная секция» и сооснователь клиники «Физиокульт». Модератор: Юрий Афанасов, руководитель отдела бренда GRI 14:00-16:00 «С кем бегать в Москве?»: большой разговор с беговыми сообществами столицы. Второй блок пройдет в формате гида по беговым сообществам Москвы: гости узнают, чем отличаются друг от друга разные беговые движения, познакомятся с их представителями и смогут выбрать себе сообщество по душе. Регистрация обязательна.