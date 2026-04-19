«Люди любят»: бег
ул. Новодмитровская, 1, стр. 17
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Весна на Хлебозаводе — это повод встретиться с друзьями, выйти на пробежку и заново влюбиться в город. Преврати бег в хобби, а километры — в радость движения. Найди новых друзей или втяните в бег тех, кто не решается начать. Сейчас самое время. Этой весной Хлебозавод становится беговой точкой притяжения района. Пробежки каждые выходные. Присоединяйся и учись бегать вместе со всеми. А после пробежки будешь пить кофе и общаться. Записаться можно через бот. Регистрация на каждую пробежку стартует в среду на неделе события.
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