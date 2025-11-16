Побываешь в уютном деревянном особняке с 200-летней историей и посмотришь на пример бережной реставрации. Деревянных домов в Москве осталось совсем немного. Один из них можно найти в тихом Долгом переулке, который сейчас называется улицей Бурденко. Этот небольшой дом был построен в 1818 году, и его 200-летняя история хранит множество интересных фактов и деталей. А ещё именно этот особняк сыграл роль домика Мастера в недавнем фильме «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Увидишь: — один из уютнейших особняков Москвы «в пять окон», не похожий на типовую застройку своего времени — уникальные расписные обои начала XIX века — изразцы от старых печей — собственный уютный двор, закрытый от посторонних Узнаешь: — благодаря чему удалось сохранить деревянный дом с участком почти в центре Москвы —как экономно построить маленький дворец —как любовь владельцев сохраняет дом и его историю — как отличить новое от старого — действительно ли этот дом похож на дом Мастера — как может использоваться такой старый дом сейчас, в Москве XXI века Продолжительность: 1,5 часа Доступные даты: 16 Ноября (Вс ) 12:00 29 Ноября (Сб ) 12:00