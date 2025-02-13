ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Любовь и классика: театральный ужин по русским романам

Едва знакомы: особняк на Третьяковской
Старомонетный пер., 22, стр. 2

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

«Евгений Онегин», «Анна Каренина» и «Мастер и Маргарита» – известные романы о любви, которые любят не только читатели, но и режиссёры. На ужине в преддверии Дня святого Валентина ты погрузишься в любовные коллизии этих произведений, изучишь разное отношение их авторов к любви в целом. Ты узнаешь: – о ключевых персонажах и исторических реалиях; – на какие драматические и музыкальные спектакли, которые идут сейчас в Москве по этим трём романам, стоит сходить; – в чём заключаются сложности инсценировки; – какова сценическая судьба «Евгения Онегина», «Анны Карениной» и «Мастера и Маргариты». Лекцию и обсуждение пьес проведёт Мария Музалевская – театральный критик, спикер программы «Игра в бисер», студентка театроведческого факультета ГИТИСа, первый главный редактор «Театрального журнала». В меню – блюда, которые упоминались в этих романах (адаптированные под здоровое питание): – Красный блин со слабосоленым лососем и тофу; – Шницель из курицы или филе судака с тёплым зелёным салатом; – Бисквитный пирог с любимым вареньем Толстого и безлактозным мороженым; – Шампанское, ягодный компот, чай.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста