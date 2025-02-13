«Евгений Онегин», «Анна Каренина» и «Мастер и Маргарита» – известные романы о любви, которые любят не только читатели, но и режиссёры. На ужине в преддверии Дня святого Валентина ты погрузишься в любовные коллизии этих произведений, изучишь разное отношение их авторов к любви в целом. Ты узнаешь: – о ключевых персонажах и исторических реалиях; – на какие драматические и музыкальные спектакли, которые идут сейчас в Москве по этим трём романам, стоит сходить; – в чём заключаются сложности инсценировки; – какова сценическая судьба «Евгения Онегина», «Анны Карениной» и «Мастера и Маргариты». Лекцию и обсуждение пьес проведёт Мария Музалевская – театральный критик, спикер программы «Игра в бисер», студентка театроведческого факультета ГИТИСа, первый главный редактор «Театрального журнала». В меню – блюда, которые упоминались в этих романах (адаптированные под здоровое питание): – Красный блин со слабосоленым лососем и тофу; – Шницель из курицы или филе судака с тёплым зелёным салатом; – Бисквитный пирог с любимым вареньем Толстого и безлактозным мороженым; – Шампанское, ягодный компот, чай.