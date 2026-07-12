Музыкальное путешествие, где звуки инструментов и вокала сливаются в яркую симфонию эмоций. Уникальное событие, которое подарит тебе незабываемые впечатления и зарядит вдохновением. В программе — классические джазовые и современные мировые композиции, передающие всю палитру чувств: от трепетной нежности до страстной экспрессии. Ты услышите музыку таких исполнителей, как Stevie Wonder, Bobby Caldwell, Coldplay, James Brown, а также Леонид Агутин, Алексей Чумаков, Валерий Меладзе и не только. Выступает: Ильхом Тагиров — исполнитель с потрясающим вокалом, цепляющей энергетикой и редким тембром, который покоряет сердца многих слушателей. Ильхом является полуфиналистом шоу "Голос-10" команды Димы Билана, участником шоу "Ярче звёзд" на ТНТ, а также других международных музыкальных конкурсов. Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на вечернюю Москву, а также кухня и бар.