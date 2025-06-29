Внимание: перенос концерта на 29.06.2025, 17:00. Новое место проведения: Давай Лама. Next-up артист которого уже заметили крупнейшие игроки рэп сцены, такие как UNKI и Mayot, а скоро заметит и все СНГ 2025. Его парты на треках «Ватрушка» и «Rap God» разрывают весь интернет и уже скоро он выступит для тебя в клубе «Город».