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luvdakash & secret guest

Давай Лама, Страстной бульвар, 8А

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от 350₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Внимание: перенос концерта на 29.06.2025, 17:00. Новое место проведения: Давай Лама. Next-up артист которого уже заметили крупнейшие игроки рэп сцены, такие как UNKI и Mayot, а скоро заметит и все СНГ 2025. Его парты на треках «Ватрушка» и «Rap God» разрывают весь интернет и уже скоро он выступит для тебя в клубе «Город».

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