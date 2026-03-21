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Луна с подсветкой

Среда Созидания, Никольская улица, 17с2

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс с нотками арт-терапии, на котором ты сможешь создать текстурное панно «Луна» с подсветкой. Что тебя ждёт: — Работа с текстурной пастой: ты научишься создавать реалистичные объёмы и воссоздавать рельеф лунной поверхности. — Роспись рамки: ты украсишь её акриловыми красками в выбранных тобою цветах для завершённого вида. — Арт-терапия: это не только творческий процесс, но и возможность выразить свои чувства и расслабиться в приятной атмосфере. В стоимость включено: — Основное панно диаметром 20-25 см с тёплой подсветкой, создающей магическую атмосферу. — Все материалы для работы: кисти, пасты, краски, упаковка — всё, что нужно для твоего шедевра. — Скидка и подарок, если приведёшь друга.

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