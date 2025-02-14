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«Love story in jazz» на 9-ти языках

Лубянский проезд, 19с1,

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от 2000₽ до 3500₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Внимание: изменилось место проведения. Самые романтичные, лиричные, страстные, темпераментные песни о бесконечной и вечной любви в изысканных интерпретациях звёзд джазовой сцены. Ольга Ступина и её симфо-джазовая группа B-Band не только погрузят слушателей в атмосферу любви и романтики, но и расскажут где, когда и при каких обстоятельствах был создан музыкальный шедевр посвященный самому прекрасному чувству на свете — любви! Fly me to the moon, L.O.V.E., My funny Valentine, Historian de amor, La vie on rose, So in love, By mia bisty shein, Quesaz Ouesaz Quesaz... Признание в любви на 9-ти языках (французском, русском, английском, испанском, немецком, итальянском, португальском, неаполитанском и даже японском и идише) в программе Love story in jazz. На мероприятие предпочтителен сocktail dress code. По всем вопросам бронирования звони по телефону

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