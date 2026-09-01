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Лолиты. Комедия без сценария

Театр современной драматургии, улица Палиха, 14/33с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Импровизационный спектакль от Жени Гольц и Лизы Ивановой Дуэт «Лолиты» сыграет полностью импровизационный спектакль, основанный на твоей истории: твои откровения, мечты и безумства превратятся в смешное, яркое шоу. В персонажах ты узнаешь себя, своих родных, друзей и даже врагов. Будь готов: в этот вечер вдохновением артисток можешь стать именно ты. Бордовые элементы одежды — приветствуются. Сбор гостей в 19:30 Начало в 20:00 В театре есть уютная кофейня, где ты сможешь приобрести напиток и дождаться спектакля, если придёшь пораньше.

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