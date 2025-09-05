Вечер современной камерной музыки — Саша Листова (фортепиано) и Катерина Имсоква (сопрано) исполнят сочинения Кайи Саариахо, Джорджа Крама и Бернхарда Ланга. Пьеса Кайи Саариахо «Lonh» вдохновлена средневековой провансальской балладой о любви в разлуке. Партия сопрано построена как коллаж, где фрагменты старинного текста повторяются и переплетаются. Другие сочинения программы также отсылают к музыке прошлого. «Eine kleine mitternachusik» Джорджа Крама — своеобразные вариации на тему джазового стандарта «Round Midnight». С цитатами Клода Дебюсси, Рихарда Штрауса, Рихарда Вагнера и Шопена. «Monadologie XXXII The Cold Trip» Бернхарда Ланга, масштабный двухчастный цикл для голоса, фортепиано и электроники, основан на материале вокального цикла Франца Шуберта «Зимний путь». Четырнадцать минималистичных композиций представляют собой ностальгический палимпсест: в них шубертовские темы переосмыслены через призму препарированного фортепиано и вокала, изобилующего расширенными техниками.