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Кино
Необычное
Про событие
История про владельца компьютерного клуба Павла, чьего друга убили бандиты из-за отказа платить дань. Он превращается в безжалостного мстителя и мстит за друга, используя свои технические навыки. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
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