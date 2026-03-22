История про владельца компьютерного клуба Павла, чьего друга убили бандиты из-за отказа платить дань. Он превращается в безжалостного мстителя и мстит за друга, используя свои технические навыки. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.