Liza Madrid — российская блогерша и певица. Тексты песен часто затрагивают эмоциональные и экзистенциальные темы. Её музыка сочетает электронную и альтернативную музыку. Автор таких хитов, как «Паранойя», «Гипноз» и «Хейт». Расписание: 17:45 — Meet & Greet 18:45 — Ранний вход 19:00 — Сбор гостей 20:00 — Начало концерта 21:30 — Завершение концерта Приходи на фотосессию (Meet & Greet) вовремя. После концерта фото с артистом не осуществляется. Для входа на концерт может потребоваться оригинал паспорта или сопровождение родителя. Начало концерта может быть задержано, если не все гости зайдут в зрительный зал (на улице будет очередь), поэтому требуется приходить вовремя.