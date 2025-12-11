Выбор редакции
Live party
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
Начало:
Завершение:
от 585₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Очередная бодрая туса в Live Stars! Отжигают ради тебя юные драйвовые ребята: Не пустой звук Ни грамма Вайкари Monstrain (бывшие TabletPlus) Сны Фиолетова Бронь столиков 8-499-375-2014 (WhatsApp)
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи