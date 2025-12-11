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Live party

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

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от 585₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Очередная бодрая туса в Live Stars! Отжигают ради тебя юные драйвовые ребята: Не пустой звук Ни грамма Вайкари Monstrain (бывшие TabletPlus) Сны Фиолетова Бронь столиков 8-499-375-2014 (WhatsApp)

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