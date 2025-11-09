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Lithium

Сущевская, 21, стр. 10

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от 1199₽ до 3999₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мультижанровая группа, гармонично сочетающая в себе нежный, и в то же время драйвовый женский вокал, прогрессивные синтезаторы и «злые» гитары. Группа имеет узнаваемое, но в то же время ни на что не похожее звучание. От шёпота до крика, от драм-н-бейса до метала, а на десерт — сказочные, фолковые мелодии.

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