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Литературный клуб в Топи

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

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Завершение:

от 300₽ до 600₽
Возраст 18+

Про событие

Место, где ты сможешь не только открыть для себя новых авторов, но и поделиться своим творчеством. Что тебя ждёт на встрече: — уютная атмосфера, где ты сможешь расслабиться с чашкой чая или кофе; — возможность прочитать в кругу единомышленников свои работы: стихи, рассказы, эссе. Каждый участник получит шанс поделиться своим творчеством и услышать отклики; — после каждого чтения будет обсуждение услышанного: участники смогут поделиться впечатлениями, задать вопросы и поддержать друг друга. Открывает первую встречу клуба приглашённая гостья — Лисса Соллей с рассказами из своего сборника «Аймит — дом с решёткой». Стоимость участия: 600 рублей для авторов, 300 рублей — для слушателей. Необходимо заранее зарегистрироваться.

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