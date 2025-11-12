Лекция Бориса Прокудина «Лишние люди» на рандеву: каталог худших свиданий у Герцена и Тургенева. О чём лекция? Эта лекция не просто о литературе. Её героями будут люди, которые чувствуют себя «лишними» в окружающем мире, пытаются найти своё место в чуждом им обществе и построить личную жизнь. Но почему-то все их попытки стать нужными и счастливыми заканчиваются крахом. В центре повествования будет драматичная жизнь Александра Герцена, который для спасения своей семьи придумал первый русский феминизм. Но это никого не сделало счастливей. Поговорят о его романе «Кто виноват?» и повести Ивана Тургенева «Ася», чтобы понять, что делает честных и благородных людей «лишними», и как самим не стать такими. Кто рассказывает? Борис Прокудин. Профессор факультета политологии МГУ, популяризатор науки, ведущий подкаста «Базаров порезал палец», автор видеолекций о русской литературе и политической мысли на портале «ПостНаука» и телеканале RTVI (программа «PROкудин»).