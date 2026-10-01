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Липовый корпоратив

Дом винтажной музыки «Меломан», улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

10000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

А что если ты работаешь на себя? Или тебе хочется пойти на корпоратив вместе с друзьями или второй половиной, а не объяснять начальнику, кто все эти люди? Приходи на липовый корпоратив. Липовая компания; Липовый начальник; Липовые коллеги; Липовые проекты — успешно выполненные и с треском проваленные; А вот застолье, конкурсы, подарки и сам корпоратив — вполне настоящие. На один вечер ты станешь сотрудником компании, которой никогда не существовало, и частью большого коллектива людей, которые ещё вчера вообще не были коллегами. Можно прийти одному, с друзьями или парой — коллегами станете уже на месте. В стоимость входят новогодний банкет, велком-игристое, ведущая, корпоративные конкурсы и интерактивы, розыгрыши призов и подарки участникам, Дед Мороз и Снегурочка, диджеи, музыка и танцы, профессиональный фотограф и индивидуальная игровая роль Бронирование места и роли подтверждается по 100% предоплате. Все актуальные свободные роли — в боте в тг, запись там же. Роли разбираются по принципу «кто первый — тот и занял», поэтому если хочешь попасть на конкретную свадьбу и выбрать подходящую роль — лучше не откладывать.

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