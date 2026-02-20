ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Linkin Park

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

В Доме Simple Music прозвучит программа, включающая все самые главные хиты группы Linkin Park. Для одних Linkin Park — это главная Nu Metal группа нулевых, другие знают их по эпическим саундтрекам к кинофраншизе «Трансформеры», третьи преклоняются перед вокальным талантом Честера Бенингтона, и все они правы. Linkin Park обожают по всему миру, и каждый находит в этих песнях что-то для себя. Numb, New Devide, Lost, Given Up, In the End — их мощные боевики и лирические баллады вдохновляют жить и творить. Музыканты Simple Music Ensemble очень любят Linkin Park и с большим уважением подошли к созданию аранжировок для этой программы. Гости вечера услышат, как органично звучат мелодии, которые чаще исполнялись на стадионных концертах и больших фестивалях. В новом прочтении знакомые треки подарят особые, незабываемые эмоции.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста