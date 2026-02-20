В Доме Simple Music прозвучит программа, включающая все самые главные хиты группы Linkin Park. Для одних Linkin Park — это главная Nu Metal группа нулевых, другие знают их по эпическим саундтрекам к кинофраншизе «Трансформеры», третьи преклоняются перед вокальным талантом Честера Бенингтона, и все они правы. Linkin Park обожают по всему миру, и каждый находит в этих песнях что-то для себя. Numb, New Devide, Lost, Given Up, In the End — их мощные боевики и лирические баллады вдохновляют жить и творить. Музыканты Simple Music Ensemble очень любят Linkin Park и с большим уважением подошли к созданию аранжировок для этой программы. Гости вечера услышат, как органично звучат мелодии, которые чаще исполнялись на стадионных концертах и больших фестивалях. В новом прочтении знакомые треки подарят особые, незабываемые эмоции.