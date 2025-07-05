Элементы трип-рока, нью-эйдж, этно-рока, психоделического рока, инди-рока и готик-рока. Летний вечер на территории рынка превратится в незабываемое музыкальное путешествие. Гости смогут насладиться творчеством культовой исполнительницы, расположившись в уютной обстановке среди исторических зданий. Линда – одна из самых ярких представительниц российской альтернативной сцены. Концертная программа представит слушателям как проверенные временем хиты, так и новые композиции. Тебя ждёт незабываемое шоу, где музыка переплетается с поэзией и визуальным искусством – Линда известна не только как певица и автор песен, но и как талантливая художница. В случае плохих погодных условий (дождь, ветер, штормовое предупреждение от МЧС и т.п.), мероприятие может быть проведено в то же время и по тому же адресу, на закрытой площадке и/или перенесено на другую дату, при этом размещение гостей может отличаться от заранее купленных билетов. В случае опоздания на концерт тебе могут быть предложены места, отличные от указанной категории в билете. Нужно будет следовать инструкциям администраторов и охраны.