ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Линда

Территория усачевского рынка, улица Усачёва, 26

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5500₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Элементы трип-рока, нью-эйдж, этно-рока, психоделического рока, инди-рока и готик-рока. Летний вечер на территории рынка превратится в незабываемое музыкальное путешествие. Гости смогут насладиться творчеством культовой исполнительницы, расположившись в уютной обстановке среди исторических зданий. Линда – одна из самых ярких представительниц российской альтернативной сцены. Концертная программа представит слушателям как проверенные временем хиты, так и новые композиции. Тебя ждёт незабываемое шоу, где музыка переплетается с поэзией и визуальным искусством – Линда известна не только как певица и автор песен, но и как талантливая художница. В случае плохих погодных условий (дождь, ветер, штормовое предупреждение от МЧС и т.п.), мероприятие может быть проведено в то же время и по тому же адресу, на закрытой площадке и/или перенесено на другую дату, при этом размещение гостей может отличаться от заранее купленных билетов. В случае опоздания на концерт тебе могут быть предложены места, отличные от указанной категории в билете. Нужно будет следовать инструкциям администраторов и охраны.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста