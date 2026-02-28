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Лила

Три вокзала. Депо
ул. Новорязанская д.23

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Лила — это игра, где ты найдёшь ответы на вопросы из своего бессознательного, поймёшь, куда направить внимание. На Лилу можно прийти с любым запросом, который беспокоит на данный момент. Вот несколько примеров: — Как найти себя, понять, что я хочу и построить здоровые отношения с собой — Как перестать злиться и научиться экологично справляться со своими чувствами и эмоциями — Как встретить своего человека или наладить отношения со своим партнером Уникальность этой игры заключается в том, что ты можешь прийти с «одним» запросом, а вступить в игру совершенно с «другим». Игра всегда укажет на твой «бессознательный» запрос, который хочет разрешить именно душа, а не ум Если есть сложность в формировании запроса, то не переживай, ведущая мероприятия тебя направит и подскажет, что будет наилучшим для тебя.

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