Это трансформационная настольная игра индийского происхождения. В процессе игры игрок передвигается от одной клетки доски к другой, и на каждой из них исследует обозначенные эмоции, внутренние состояния и философские концепции. Оказавшись на новом поле, игрок погружается в осмысление связанных с ним идей до своего следующего хода. Когда очередь игрока снова приходит, он бросает кость, чтобы перейти к следующему состоянию. Прохождение через игру помогает игроку освободиться от иллюзии, опутавшей его личность, и увидеть свою жизнь как отражение макрокосма. Ведёт игру — Алина Линаровна дипломированный психолог, энерготерапевт.