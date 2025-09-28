Личные песни об общей бездне
Столярный переулок, 3к15
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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие
Вечер памяти поэта и художника Виктора Коваля, приуроченный к дню его рождения и выходу большого тома его поэзии и прозы, подготовленного Михаилом Айзенбергом. Гостей ждут редкие архивные видеозаписи выступлений Коваля и легендарной поэтической группы «Альманах», фрагменты из кинофильмов с его участием и песни на его стихи. В вечере примут участие Михаил Айзенберг, Андрей Липский, Юлий Гуголев, Михаил Шейнкер, Татьяна Малкина, Иван Ахметьев и другие.
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