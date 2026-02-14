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Liberami. Неформальный книжный клуб

Галерея Пташок, Большая Грузинская улица, 39

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Книжная встреча, посвящённая теме любви. Здесь будут ждать твои заявки на рассказ об излюбленных произведениях, в которых раскрывается это прекрасное чувство (не обязательно в романтическом смысле). В чём отличие от традиционного концепта? Ты сам выбираешь книгу, о которой будешь рассказывать (регламент — 10 минут). На вечере выступят 6 отобранных рассказиков, а после каждого выступления — общее обсуждение. Это светская беседа, сочетающая приятное с полезным: ты сможешь поделиться важным, получить отклик, расширить кругозор и заведёшь новые интересные знакомства. Также можешь пройти прийти и послушать. Рекомендации по подготовке рассказа читайте здесь: https://t.me/liberami_club/12

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