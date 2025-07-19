Этно-госпел рок Восточная чувственная этника, возвращающая к природе Глубокие текста о Божественной сути и любви Артисты являются участниками ТВ-шоу «Голос» на Первом и «Песни» на ТНТ. А также победителями музыкального конкурса от «Наше Радио» и участник фестиваля «Нашествие» Коктейль вечера «Прыжок веры»