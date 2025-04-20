ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Let's Play Музыкальное Лото

Танцульки, улица Новый Арбат, 11с1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Музыкальное Лото — отличный способ снять напряжение недели, повеселиться, оторваться друзьями и забыть обо всём. Никаких сложных правил, только азарт, отличная музыка и море эмоций. Начало игры: У тебя есть карточка музыкального лото, в которой указаны 21 песня из 90 возможных. 3 ряда по 7 песен Процесс игры: Участники вечеринки по очереди вытаскивают бочонки из мешка. У каждой песни свой номер, если заиграла песня из твоей карточки, необходимо отметить её. Как победить? Как только ты закрыл один ряд полностью, ты выигрываешь первый тур. Закрыл две строчки, стал победителем второго тура. Закрыл всю карточку — забираешь главный приз.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста