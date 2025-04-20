Музыкальное Лото — отличный способ снять напряжение недели, повеселиться, оторваться друзьями и забыть обо всём. Никаких сложных правил, только азарт, отличная музыка и море эмоций. Начало игры: У тебя есть карточка музыкального лото, в которой указаны 21 песня из 90 возможных. 3 ряда по 7 песен Процесс игры: Участники вечеринки по очереди вытаскивают бочонки из мешка. У каждой песни свой номер, если заиграла песня из твоей карточки, необходимо отметить её. Как победить? Как только ты закрыл один ряд полностью, ты выигрываешь первый тур. Закрыл две строчки, стал победителем второго тура. Закрыл всю карточку — забираешь главный приз.