Нежная, ироничная и трогательная история о том, как сложно расстаться с летом — и как сильно мы все влюблены в дачную жизнь. Дачу собирается покинуть молодая пара: она — мечтающая остановить время летней безмятежности, и он — уже предрекающий пробки по дороге домой. Но уехать никак не получается — героиня устраивает театральное прощание с дачным раем, чтобы оттянуть момент возвращения в город. Белое холодное вино, соломенные шляпы, лимонад, лёгкий юмор, стихи, спор о Чехове и Толстом, размышления о даче, песни под гитару и отчаянная попытка продлить лето хоть еще на один день. Ты окажешься на аутентичной писательской Даче в поселке писателей Переделкино под сенью вековых сосен в окружении домов Пастернака, Чуковского, Евтушенко, Окуджавы, Церетели, чьи шаги до сих пор слышны на переделкинских тропинках.