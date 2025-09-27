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Лето. Дача. Любовь. Дачник в Переделкино

Дача в Переделкино, ул. Довженко, 1

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Нежная, ироничная и трогательная история о том, как сложно расстаться с летом — и как сильно мы все влюблены в дачную жизнь. Дачу собирается покинуть молодая пара: она — мечтающая остановить время летней безмятежности, и он — уже предрекающий пробки по дороге домой. Но уехать никак не получается — героиня устраивает театральное прощание с дачным раем, чтобы оттянуть момент возвращения в город. Белое холодное вино, соломенные шляпы, лимонад, лёгкий юмор, стихи, спор о Чехове и Толстом, размышления о даче, песни под гитару и отчаянная попытка продлить лето хоть еще на один день. Ты окажешься на аутентичной писательской Даче в поселке писателей Переделкино под сенью вековых сосен в окружении домов Пастернака, Чуковского, Евтушенко, Окуджавы, Церетели, чьи шаги до сих пор слышны на переделкинских тропинках.

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