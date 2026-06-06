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Лето

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 950₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Клубные фирменные вечеринки возвращаются в свой идеальный режим: когда снаружи уже рассветное лето, а внутри всё ещё плотный тёмный вайб, красный свет и бас, уходящий куда-то под ребра. Внутри: Apollinaris Serotonin Crisis Shaka Wellew Zaur Gapienko На улице: Apostrophe Dmitry Gasparov Katsura Mark S Séxstasy Любимый летний дворик и тёмный клуб снова будут жить одновременно

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