Клубные фирменные вечеринки возвращаются в свой идеальный режим: когда снаружи уже рассветное лето, а внутри всё ещё плотный тёмный вайб, красный свет и бас, уходящий куда-то под ребра. Внутри: Apollinaris Serotonin Crisis Shaka Wellew Zaur Gapienko На улице: Apostrophe Dmitry Gasparov Katsura Mark S Séxstasy Любимый летний дворик и тёмный клуб снова будут жить одновременно