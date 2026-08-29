Будут прощаться с летом и консервировать урожай впечатлений, чтобы зимой собраться на кухне, открыть баночку и хрустнуть огурчиком летних эмоций. Другими словами, на мастер-классе предлагают вспомнить, что хорошего произошло за эти три месяца, и сделать про это коллаж. Весь первый этаж заполнят бумажки и журналы, место найдется каждому – за столом или на (мягком и тёплом) полу, резать и клеить можно будет в любой позе и настроении, а работы участников в процессе будут складываться в огромный коллективный коллаж. Встречу проведут Владимир Аверин и Роза Андреева (мастерская «УКРАЛПОРЕЗАЛ»). Мероприятие пройдет с переводом на русский жестовый язык. Переводчик РЖЯ – Ксения Кашина.