Трое парней, живущих в московской квартире, десять дней вынуждены присматривать за дядей одного из них. Его зовут Юра, и у него ментальные особенности. Будь готов(а) показать паспорт на входе. Если вечер тебе понравится и ты захочешь поддержать людей в беде, то будут рады твоему пожертвованию по ссылке — даже небольшому.