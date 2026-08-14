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Летний кинотеатр «Ведьмина служба доставки»

Сфера Х5, улица Крымский Вал, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино

Про событие

Молодая ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить среди людей определённое время. Вместе с котом Дзидзи она отправляется в город, где знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать собственное дело — экстренную службу доставки. Новая работа знакомит Кики со множеством различных людей и предоставляет возможность обрести новых друзей и совершить массу всевозможных проделок. Если вечер тебе понравится и ты захочешь поддержать людей в беде, то будут рады твоему пожертвованию по ссылке — даже небольшому.

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