Молодая ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить среди людей определённое время. Вместе с котом Дзидзи она отправляется в город, где знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать собственное дело — экстренную службу доставки. Новая работа знакомит Кики со множеством различных людей и предоставляет возможность обрести новых друзей и совершить массу всевозможных проделок. Если вечер тебе понравится и ты захочешь поддержать людей в беде, то будут рады твоему пожертвованию по ссылке — даже небольшому.