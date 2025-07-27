Скромный и застенчивый служащий банка чувствует себя неуверенно с красивыми девушками и вообще рядом с людьми. Волей судьбы к нему попадает волшебная маска, и Стенли Ипкис приобретает способность превращаться в неуязвимое мультяшное существо с озорным характером. Это не просто просмотр фильмов, это возможность почувствовать себя частью большого культурного события, насладиться атмосферой свободы и творчества, погрузившись в мир искусства прямо посреди мегаполиса на высоте птичьего полета. Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя.