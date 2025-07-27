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[отменено] Летний фестиваль кино на крыше: «Маска»

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Скромный и застенчивый служащий банка чувствует себя неуверенно с красивыми девушками и вообще рядом с людьми. Волей судьбы к нему попадает волшебная маска, и Стенли Ипкис приобретает способность превращаться в неуязвимое мультяшное существо с озорным характером. Это не просто просмотр фильмов, это возможность почувствовать себя частью большого культурного события, насладиться атмосферой свободы и творчества, погрузившись в мир искусства прямо посреди мегаполиса на высоте птичьего полета. Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя.

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