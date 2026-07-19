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Летний брелок-обвес с ракушкой из смолы

Флаувау, Мясницкая улица, 14/2с1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Немного морского настроения никому не помешает! На мастер-классе создашь брелок из натуральной ракушки с декором из УФ-смолы. Этот милый аксессуар для ключницы, сумки или мобильного всегда получается отлично, даже если ты раньше никогда не работал со смолой. Как всё пройдёт? — Встреча гостей. Пять минут перед мастер-классом посвятят знакомству и настройке на творческий лад — Выбор материалов. Каждый участник сам выбирает натуральную ракушку по своему вкусу, чтобы затем залить её смолой и сделать индивидуальный декор — Заливка. Запечёшь основу из смолы в УФ-лампе, покроешь топ-лаком и изделие пройдёт повторное запекание — Сборка обвеса. Выберешь и подвесишь все декоративные элементы на тросик, прикрепишь фурнитуру — и можно украшать свою сумку или мобильный телефон :)

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