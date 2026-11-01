Лёша Шатин. Слабовидящий комик: Комедия без наблюдения
Покровка, 16
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лёша почти ничего не видит. И да, он над этим шутит. Он три года собирал самые лучшие шутки, чтобы рассказать их в этот вечер. Тут не будет истории про «преодоление» и жалостливых моментов — только стендап. Про то, как комик ходит по городу, общается с людьми и иногда попадает в ситуации, из которых сложно не сделать шутку. Один вечер, один час, все шутки — впервые собранные вместе.
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