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Стендап
Про событие
Основатель и руководитель бара Stand Up Patriki шутит на самые тяжёлые темы: от политики до клинической смерти, которую он пережил. Леонида Кулаков — один из немногих комиков, кто остался в России и продолжил шутить про актуальные события. Каждый его концерт — это драмеди с большим диапазоном эмоций. Леонид Кулаков — участник множества проектов на ТНТ (Stand Up, Comedy Battle, «Открытый микрофон»), основное лицо резидентского состава канала на YouTube, ведущий проекта Павла Воли «Стендаповый стендап», автор шоу «Взрослые люди», автор и участник шоу «Тема».
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