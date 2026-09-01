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Леонид Кулаков

Comedy 34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

1990₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Основатель и руководитель бара Stand Up Patriki шутит на самые тяжёлые темы: от политики до клинической смерти, которую он пережил. Леонида Кулаков — один из немногих комиков, кто остался в России и продолжил шутить про актуальные события. Каждый его концерт — это драмеди с большим диапазоном эмоций. Леонид Кулаков — участник множества проектов на ТНТ (Stand Up, Comedy Battle, «Открытый микрофон»), основное лицо резидентского состава канала на YouTube, ведущий проекта Павла Воли «Стендаповый стендап», автор шоу «Взрослые люди», автор и участник шоу «Тема».

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