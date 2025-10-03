Возраст 16+
Концерты
Про событие
Презентация нового альбома ленты «Осторожно, хрупкое». Сольный концерт ленты — это встреча с музыкой во всех её гранях: от откровенных лиричных историй до танцевальных треков, от нежного акустического звучания до яркой концертной энергии. Вечер начнётся с выступления талантливой артистки ddimmovva.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи