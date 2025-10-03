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лента

Гончарная улица, 7/4с1

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Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Презентация нового альбома ленты «Осторожно, хрупкое». Сольный концерт ленты — это встреча с музыкой во всех её гранях: от откровенных лиричных историй до танцевальных треков, от нежного акустического звучания до яркой концертной энергии. Вечер начнётся с выступления талантливой артистки ddimmovva.

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