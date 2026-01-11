Удивительная, страстная, кипящая и пугающая живопись Эдварда Мунка снова и снова завораживает зрителя, передавая ему свои страхи, влюблённости и тревоги. На лекции ты погрузишься в нелёгкую, но насыщенную жизнь художника и узнаешь, как искусство стало для него своеобразной терапией в борьбе с депрессиями и несчастной любовью. Многочисленные душевные терзания, сопровождавшиеся алкоголем и живописанием, сотворили из художника «патриарха» для своих произведений, Отца карающего и воздающего. Искусствоведы и психиатры со всего мира анализировали его творчество, пытаясь разобраться в том, что же на самом деле мучило Эдварда Мунка. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.