ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Москва
  2. События

Зачем кричит Эдвард Мунк?

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Удивительная, страстная, кипящая и пугающая живопись Эдварда Мунка снова и снова завораживает зрителя, передавая ему свои страхи, влюблённости и тревоги. На лекции ты погрузишься в нелёгкую, но насыщенную жизнь художника и узнаешь, как искусство стало для него своеобразной терапией в борьбе с депрессиями и несчастной любовью. Многочисленные душевные терзания, сопровождавшиеся алкоголем и живописанием, сотворили из художника «патриарха» для своих произведений, Отца карающего и воздающего. Искусствоведы и психиатры со всего мира анализировали его творчество, пытаясь разобраться в том, что же на самом деле мучило Эдварда Мунка. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста