Лекция о легендарном модельере Поле Пуаре с винным сопровождением и гастрономическим сетом, вдохновленным историей бренда и эпохой, в которой он создавался. Пуаре — настоящий визионер начала 20 века, совершивший переворот в мире моды. Он смело бросил вызов корсету, освободив женщин от сковывающих устоев и подарив им свободу движения в новых, элегантных силуэтах. Ты погрузишься в мир его смелых экспериментов и революционных идей, которые навсегда изменили историю моды. Узнаешь, как он вдохновлялся восточной культурой, внедрял инновационные ткани и создавал театральные образы, которые восхищали и шокировали современников. Лектор – Екатерина Андреева, дипломированный искусствовед (МГУ, исторический факультет, специализация «История искусств») и приглашённый эксперт радио «Маяк». Гастрономический сет разработал шеф-повар Дмитрий Еремеев ресторана «Турандот». Винное сопровождение от проекта Большое Русское Вино (Simple Group) представит шеф-сомелье холдинга Maison Dellos Сергей Аксеновский. Также на лекции ты увидишь антикварные чемоданы Louis Vuitton из коллекции «Турандот Антик». Сбор гостей – в 19.30 в Фарфоровом зале. Билет с гастро-сетом — 11000 рублей. Стоимость винного пейринга — 7500 рублей.