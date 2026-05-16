Вечер, где искусство оживает в словах, красках и бокале вина. Лекция пройдёт в новом удивительном пространстве — Доме Simple Music на Хлебозаводе. Это стильное культурное место под самой крышей исторической башни: панорамные окна, свет, воздух, камерная атмосфера и выход на круговой балкон с роскошным видом на Москву. За окнами город, залитый вечерним светом, а внутри — разговор о художниках, которые первыми научились ловить мгновение. Кто, как не импрессионисты, умел передать дыхание весны, сияние солнца на траве, движение воздуха и радость жизни? Их картины — это искусство чувствовать момент здесь и сейчас. Что тебя ждёт: — Бокал хорошего вина — лёгкий и искрящийся аккомпанемент вечера, как палитра Ренуара. — Лекция искусствоведа Арины Калачевой — о том, как импрессионисты изменили искусство и почему их работы до сих пор волнуют миллионы людей. Арина умеет говорить о сложном легко, ярко и вдохновляюще. После её лекций хочется смотреть, замечать и жить красивее. О чём поговорят: — Как появился импрессионизм и почему публика XIX века была шокирована новыми художниками — Почему Моне, Дега, Ренуар и Мане — это навсегда — В чём магия «впечатления» и света на холсте — Как женщины-импрессионистки увидели мир по-новому — Чему эти художники могут научить нас сегодня — радоваться простому, замечать красоту и ловить мгновения.