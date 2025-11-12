Попробуешь разобраться, чем боги занимались после сотворения мира, и как воевали рода Асов и Ванов. Пока будешь воевать, также посмотришь на основные действующие лица, которые чаще всего будут возникать в мифах. Далее поймёшь кого (и главное зачем?) нарожал Локи, узнаешь как был воздвигнут Асгард, и попробуешь выяснить, а какое, собственно, место в исландской космогонии занимают люди. Читает Дарья Орлова, студентка литинститута, любитель скандинавов и их мифологии. Предварительная запись не нужна.