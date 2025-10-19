Хочешь узнать, почему обычная трава из русских лугов когда-то стала запретной? Что такое копорка и для чего она использовалась? А главное — чем на самом деле отличается иван-чай от привычного чая из Китая? На лекции ты узнаешь: — что говорят документы XIX века об иван-чае; — чем отличается химический состав китайского и иван-чая; — полезен или вреден иван-чай; — где находится Копорье и как именно эта крепость стала «столицей суррогата»; — легенды современных производителей иван-чая и их разоблачение; — как готовили капорский чай в 19 веке и стали бы его пить сегодня; — какие современные рецепты можно использовать в наши дни. Формат лекции: живой рассказ с иван-чаепитием, слайды с документами и неожиданные исторические факты. Для кого: — для любителей истории; — для тех, кто ищет альтернативу кофе и чаю; — для всех, кто хочет прикоснуться к подлинной истории иван-чая. Ведущая — Елена Прозорова, аттестованный гид по Москве, создатель авторских экскурсий.