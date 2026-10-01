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Лекция о ромкомах и показ фильма «Когда Гарри встретил Салли»

Кофейня «Кароче Кофе», Старокирочный переулок, 16/2с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Эта история пронизанная духом осени является одним из эталонных романтических фильмов. Тут любовь появляется не из неоткуда, а из диалога и взаимной поддержки. Если ты смотришь современные романтические комедии и плачешь от стыда и банального сюжета, то тебе нужно посмотреть этот фильм. На лекции расскажут про историю жанра, типичные пары и то, как формировался современный образ любви. 800р. + заказать любой напиток в кофейне. Просмотр в оригинале с субтитрами.

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