Эта история пронизанная духом осени является одним из эталонных романтических фильмов. Тут любовь появляется не из неоткуда, а из диалога и взаимной поддержки. Если ты смотришь современные романтические комедии и плачешь от стыда и банального сюжета, то тебе нужно посмотреть этот фильм. На лекции расскажут про историю жанра, типичные пары и то, как формировался современный образ любви. 800р. + заказать любой напиток в кофейне. Просмотр в оригинале с субтитрами.