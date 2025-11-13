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Лекция «О Небесных Божествах» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+

Про событие

В эту холодную осеннюю, но иногда внезапно яркую погоду, когда дождь сменяется тёплым ветром, а через раскаты грома и вспышки молний пробиваются солнечные лучи, приходи согреться ароматными китайскими чаями и послушать лекцию о тех, кто управляет настроением неба. Божества, волшебные создания и могущественные духи из разных мифологий и верований — вот о ком будешь говорить на лекции. Все они управляют погодой, некоторые метают молнии, другие поют ветрам, а третьим достаточно проснуться, чтобы сменить природный гнев на милость. Хочешь знать, кому сказать спасибо за дождь именно в тот момент, когда ты забыл зонтик? А дополнять лекцию будут посвящённые богам или дарованные ими китайские чаи от чайного мастера Юлии. Запись и предоплата (100 рублей) у Юлии в вк или в тг https://t.me/Hol_y9

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