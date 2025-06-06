Лекция о величайшем русском поэте и русские вина ждут тебя на изысканном вечере в арт-пространстве Signature Art в знаменитой высотке на Котельнической. Два лектора за один вечер откроют тебе новый мир, используя визуальное и вкусовое восприятие. Ведёт Калачева Арина — искусствовед, специализирующийся на западном и русском искусстве 19-20 веков. Лекция будет сопровождаться дегустацией вин от известного сомелье Голубушки Пав. Попробуешь уникальные вина. Пройдёт в необычном ресторане-галерее Signature art, в самом сердце столицы. Здесь ты также сможешь пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART пространства.