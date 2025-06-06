ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

[отменено] Лекция и винная дегустация в день рождения А.С. Пушкина

Котельническая набережная, 1/15кВК

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Лекция о величайшем русском поэте и русские вина ждут тебя на изысканном вечере в арт-пространстве Signature Art в знаменитой высотке на Котельнической. Два лектора за один вечер откроют тебе новый мир, используя визуальное и вкусовое восприятие. Ведёт Калачева Арина — искусствовед, специализирующийся на западном и русском искусстве 19-20 веков. Лекция будет сопровождаться дегустацией вин от известного сомелье Голубушки Пав. Попробуешь уникальные вина. Пройдёт в необычном ресторане-галерее Signature art, в самом сердце столицы. Здесь ты также сможешь пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART пространства.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста