Лекция и просмотр мультфильмов Тима Бёртона: Франкенвини и Винсент
Большой Николопесковский переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Путешествие в фильмографию режиссёра Тима Бёртона — в течение 3 показов рассмотрят 3 его важные, но не самые популярные работы. Начнут с саморемейка Франкенвини — последнего на данный момент кукольного мультфильма автора, одновременно пародию на фильмы о монстре Франкенштейна и воспоминания о собственном детстве. Бонусом посмотришь короткометражный мультфильм Винсент. На лекции затронут, из чего складывается стиль режиссёра, а после просмотра обсудят впечатления за кружкой чая. Просмотр на английском языке с русскими субтитрами. Для регистрации писать в ТГ
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