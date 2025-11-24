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Лекция и просмотр мультфильмов Тима Бёртона: Франкенвини и Винсент

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Путешествие в фильмографию режиссёра Тима Бёртона — в течение 3 показов рассмотрят 3 его важные, но не самые популярные работы. Начнут с саморемейка Франкенвини — последнего на данный момент кукольного мультфильма автора, одновременно пародию на фильмы о монстре Франкенштейна и воспоминания о собственном детстве. Бонусом посмотришь короткометражный мультфильм Винсент. На лекции затронут, из чего складывается стиль режиссёра, а после просмотра обсудят впечатления за кружкой чая. Просмотр на английском языке с русскими субтитрами. Для регистрации писать в ТГ

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