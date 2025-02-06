Почему нас так захватывают конфликты на сцене и экране, но в жизни мы стремимся их избежать? И главное — как это делать правильно? Драматург Валерий Печейкин расскажет о природе конфликта в драме. Почему мы не хотим страдать, но хотим видеть страдания на сцене или экране? Можно ли помочь героям сказок, романов и фильмов? От «Анны Карениной» до персонажей «Игры в кальмара». Глубинные механизмы этого феномена проанализирует психотерапевт Владислав Конкин, который поможет лучше понять себя и свои реакции на конфликтные ситуации Мастер-класс проведет Анна Симакова, тренер по коммуникациям и руководитель клиники «Три сестры». Вместе с актрисой Елизаветой Новиковой они продемонстрируют, как правильно выбранные слова могут предотвратить конфликт и превратить скандал в диалог. Каждый слушатель лекции сможет принять участие в практикуме.