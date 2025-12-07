Иммерсивная лекция-дегустация о доме моды Коко Шанель, о стиле, который стал образом эпохи, и женщине, которая умела перешить саму жизнь под собственную выкройку. Уютное пространство «Квартиры с видом», с выходом на крышу и панорамой старого Замоскворечья, в руке — бокал французского вина, а за столом — истории, аромат, шелк, жемчуг и вдохновение. Что тебя ждёт: — О чём может рассказать маленькое чёрное платье? — Что скрывает за собой легендарный аромат N°5? — Сколько рукопожатий между хрупкой Коко и гигантом-основателем американской киностудии MGM? Диалог Франции и Америки и немного шарма — Стравинский: был или не был? Будешь трогать и сравнивать текстиль, любоваться жемчугом и, конечно же, вспомнишь тот самый запах культовых духов. Лекцию проведёт искусствовед и дизайнер Елена Гончар, а сопровождать вечер будет изысканная дегустация французских вин от именитого сомелье Евгения Ярославского. Дресс-код в духе Шанель приветствуется — лучших ждут подарки и бокал шампанского от «Крыши и Выше». Секретный бонус: возможность выйти на крышу и сделать памятные фото.