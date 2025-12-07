ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Лекция и дегустация. «Коко Шанель: шито белыми нитками»

Signature art в высотке на Котельнической, Котельническая набережная, 1/15кВ

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Иммерсивная лекция-дегустация о доме моды Коко Шанель, о стиле, который стал образом эпохи, и женщине, которая умела перешить саму жизнь под собственную выкройку. Уютное пространство «Квартиры с видом», с выходом на крышу и панорамой старого Замоскворечья, в руке — бокал французского вина, а за столом — истории, аромат, шелк, жемчуг и вдохновение. Что тебя ждёт: — О чём может рассказать маленькое чёрное платье? — Что скрывает за собой легендарный аромат N°5? — Сколько рукопожатий между хрупкой Коко и гигантом-основателем американской киностудии MGM? Диалог Франции и Америки и немного шарма — Стравинский: был или не был? Будешь трогать и сравнивать текстиль, любоваться жемчугом и, конечно же, вспомнишь тот самый запах культовых духов. Лекцию проведёт искусствовед и дизайнер Елена Гончар, а сопровождать вечер будет изысканная дегустация французских вин от именитого сомелье Евгения Ярославского. Дресс-код в духе Шанель приветствуется — лучших ждут подарки и бокал шампанского от «Крыши и Выше». Секретный бонус: возможность выйти на крышу и сделать памятные фото.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста