На лекции ты погрузишься в биографию художника ХХ века, образ жизни и творчество которого источают романтическую ауру отнюдь не романтической эпохи. История искусства хранит в себе память о Баския как о великом бродяге, создавшем самое дорогое полотно в истории американского искусства, проданное на аукционе Sotheby’s более чем за 110 миллионов долларов. Самородок? Реформатор? Бунтовщик? Безусловно. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.