Феномен Жана Мишеля Баския
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Про событие
На лекции ты погрузишься в биографию художника ХХ века, образ жизни и творчество которого источают романтическую ауру отнюдь не романтической эпохи. История искусства хранит в себе память о Баския как о великом бродяге, создавшем самое дорогое полотно в истории американского искусства, проданное на аукционе Sotheby’s более чем за 110 миллионов долларов. Самородок? Реформатор? Бунтовщик? Безусловно. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.
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