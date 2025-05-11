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Феномен Жана Мишеля Баския

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

На лекции ты погрузишься в биографию художника ХХ века, образ жизни и творчество которого источают романтическую ауру отнюдь не романтической эпохи. История искусства хранит в себе память о Баския как о великом бродяге, создавшем самое дорогое полотно в истории американского искусства, проданное на аукционе Sotheby’s более чем за 110 миллионов долларов. Самородок? Реформатор? Бунтовщик? Безусловно. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.

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